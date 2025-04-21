Ramazan Civelek'ten iddialı açıklama: 'Galatasaray'a da sürpriz yapacağız'

Yayınlanma: 21.04.2025 - 16:48

Güncelleme: 21.04.2025 - 16:48

Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Kayserispor'un ilk golünü, Fenerbahçe altyapısında yetişen Ramazan Civelek kaydetti.

Ramazan Civelek attığı golden sonra sevinmezken, 29 yaşındaki futbolcudan iddialı açıklamalar geldi.

Ajansspor'a konuşan Civelek, "Karmaşık bir duygu içerisindeyim. Sevinçliyim ama buruk sevinçliyim. Fenerbahçe'de altyapı dahil 13-14 yıl görev aldım. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisine karşı gol attım. Fenerbahçe'nin ekmeğini yedik, Fenerbahçe sayesinde profesyonel futbolcu olduk ancak bize orada öğretilen ekmek yediğin yere ihanet etmemekti" dedi.

Galatasaray maçında da sürpriz yapacaklarını söyleyen Ramazan Civelek, "Gökhan Sazdağı da ben de çıktık aslanlar gibi mücadele ettik. Galatasaray'a da sürpriz yapacağız. 4 hafta sonra Galatasaray ile deplasmanda maçımız var. Galatasaray'a karşı da aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Kayserispor olarak her maçta çıkıp kendi futbolumuzu oynayacağız. Ligin sonuna kadar puan ya da puanlar için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kayserispor ile sezon sonunda sözleşmesinin biteceği hatırlatılan Civelek, "Kayserispor'la sözleşme uzatma noktasında benim tarafımdan da kulüp tarafından bir şey olmadı. Amacımız gemiyi kıyıya sağ salim yanaştırmak. Kayserispor benimle devam etmek isterse devam ederim" ifadelerini kullandı.