İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'nın Galatasaray'dan kiraladığı 25 yaşındaki İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oldu.
Fiorentina'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun transfer durumu netleşti.
İtalya'da durumu merak edilen Nicolo Zaniolo sezonun ilk yarısını Atalanta'da geçirmişti.
Atalanta'da 23 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Zaniolo, Gasperini'nin isteği doğrultusunda İtalyan ekibinden ayrıldı.
FIORENTINA KİRALAMIŞTI
Fiorentina, sezonun ikinci yarısı için Galatasaray'la Zaniolo transferi için satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya vardı.
25 yaşındaki oyuncu, Fiorentina'da 8 maça çıkarken gol katkısı sağlayamadı.
İHTİMAL KALMADI
Corriere Dello Sport'un haberine göre Fiorentina'nın sözleşmeye koydurduğu opsiyon maddesinin gerçekleşme ihtimali kalmadı.
Zaniolo sezon bitene kadar Fiorentina'da 18 maça çıksaydı sözleşme devreye girecekti. Sezonun bitimine 9 maç kaldığı için Zaniolo'nun Fiorentina'ya bonservisiyle transfer olma şansı kalmadı.
Yıldız oyuncu sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.
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