Fatih Terim Lazio maçı sonrasında konuştu: Finale 5 maç var, neden olmasın?

10 Aralık 2021 Cuma, 02:03

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Lider olmayı özlediklerini dile getirerek sözlerine başlayan Fatih Terim "Barcelona'ları, Dortmund'ları atlattık, 16'ya gidiyoruz. Çok iyi top oynadık. Hamlelere karşı hamleler yaptık, istediğimizi aldık. Doğal olarak bir baskı yiyeceksiniz Lazio'dan ama bunu kırdık. Lokomotiv, Lazio, Marsilya buradan çıkmak çok hoş. Nasıl oynamamız gerekirse öyle oynadık. Taraftarlarımıza bir nebze moral verip, yüreklerine su serptiysek ne mutlu bize." dedi.

"YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM CANCAĞIZIM"

UEFA Avrupa Ligi hakkında sözlerine devam eden Fatih Terim "Ben, "Buradan biz çıkarsak, sözlerimiz daha değişik hale gelir" demiştim. Marta kadar zamanımız var. Başkanımız ve yönetimimizle beraber ocak ayını daha iyi geçirmek niyetindeyiz. Bugün gündüz de toplandık. Yeni şeyler söylemek lazım cancağızım gibi şeyler olabilir." ifadelerini kullandı.

Finale çıkmaları ihtimali ile ilgili sorulan soruya cevap veren Fatih Terim, "Oraya 5 maç var, neden olmasın? Biz de bunu çok istiyoruz. Her geçen gün devlerle oynayacağız. Biz de buna hazırız, istiyoruz." şeklinde konuştu.

"ÖMER'İ OYUNA SOKMAM GEREKLİYDİ"

Gruptan namağlup lider çıkmalarının haklılığını dile getiren Terim, "Biz hem deplasmanda hem içeride yenilmedik. Böyle olmalıydı, şükür Allah'a böyle oldu. Bizim hakkımızdı bu. 95 dakikaya baktığımızda Lazio'nun bizi baskı altında tutmasını bekliyoruz demiştim. Baskı yapmadık, onlara sürpriz yaptık. Bloklarımızı ve merkezi iyi kapattık. 2. yarı daha fazla üzerimize geleceklerini tahmin ettik. Lazzari ve Anderson'u da alınca oyuna Ömer'i oyuna sokmam gerekliydi." dedi.

"ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR"

Fatih Terim "1 puan bize yetiyor dedik, bu taktik anlayış olacak dedik. Şampiyonlar Ligi grubu demiştim, burada hiç mağlup olmadan, dışarıda gol yemeden lider olmak önemli bir başarıdır. Taraftarımıza pardon demeyi, lider olarak gösterdiğimiz için memnunum. Mutluyum. Genç takımız, zaman zaman hata yapıyoruz ama baktığımda bu grubu biz hak ettik. Anamızın ak sütü gibi helaldir." açıklamasını yaptı.

BURAK ELMAS SOYUNMA ODASINI İNDİ

Başkan Burak Elmas'ın soyunma odasına indiğini belirten Fatih Terim "Başkan aşağı indi bizi ve oyuncuları tebrik etmek için. Ben de kendisini tebrik ettim." ifadelerini kullandı.

SARRI FATİH TERİM'İ Mİ İZLİYOR?

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri hakkında gelen soruları yanıtlayan Terim "Sarri'yi çok beğeniyorum, burada herkes bana soruyor. 'Sarri sizi izliyor, antrenmanlarınızı izliyor' diyorlar. Kendisi bundan gocunmayan, çok önemli başarılara imza atmış bir hoca. Seviyorum, iyi bir arkadaşım dostum." dedi.