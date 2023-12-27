Fatih Terim Panathinaikos ile anlaştı: Tecrübeli hocanın rakipleri tanıdık!
Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, Atina'da yabancılık çekmeyecek. Süper Lig'in iki tanıdık ismi Yunanistan'da görev yapıyor.
Fatih Terim, Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.
70 yaşındaki Fatih Terim'i Yunanistan'da tanıdık rakipler bekliyor. Bunlardan ilki Carlos Carvalhal. Beşiktaş ve Başakşehir'i çalıştıran Carlos Carvalhal, an itibarıyla Olympiakos'un teknik direktörü olarak görev yapıyor.
Carlos Carvalhal
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, önümüzdeki 1 aylık süreçte lig ve kupada ezeli rakipleri Olympiakos ile 3 kez karşı karşıya gelecek.
LUCESCU DA PAOK'UN BAŞINDA
Öte yandan Yunanistan Süper Ligi'nde lider konumda bulunan PAOK'un teknik direktörlüğünü ise Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan yapıyor. 2021 yılından beri PAOK'un başında olan Razvan Lucescu'nun kontratı sezon sonunda noktalanıyor.
Razvan Lucescu
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