Panathinaikos ile anlaşmıştı: Fatih Terim'den Atina yolculuğu öncesi ilk açıklama!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:15

Güncelleme: 27.12.2023 - 11:49

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Panathinaikos ile el sıkıştı. Yunan ekibi, Terim'le ilgili resmi duyuruyu yaptı.

Öte yandan Fatih Terim, Panathinaikos ile sözleşme imzalamak üzere Yunanistan'a hareket etti.. Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Atina'ya gidecek olan Terim, yolculuk öncesi kısa bir açıklama yaptı.

FATİH TERİM'DEN İLK AÇIKLAMA

"Hepinizi seviyorum" diyen Fatih Terim, "Söyleyecek çok şeyimiz olacak ama şimdi değil" ifadelerini kullandı.