Fatih Terim tribünde Galatasaray kayıp!

29 Kasım 2021 Pazartesi, 07:33

Fatih Terim olmayınca Galatasaray puan kaybediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybedilen Fenerbahçe karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart ve yaptığı hareketlerden dolayı 6 maç ceza almıştı. Terim'in cezalı olduğu ilk maçta Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında 0-0 berabere kalarak puan kaybetti.

AYNI SENARYO TEKRARLANIYOR

Fatih Terim'in cezalı olup kulübede bulunmadığı maçların istatistiğine bakıldığında bu sonuç sürpriz değil. Terim olmadan Galatasaray'ın beraberlik ve yenilgisi galibiyet sayısından daha fazla.

31 SÜPER LİG MAÇINDA YER ALMADI

Yeni Malatyaspor karşısında Galatasaray Teknik Direktörü Terim, son 10 yılda Süper Lig'de görev yaptığı 7. sezonda 36. resmi maçı cezalı olduğu için kaçırmış oldu. Fatih Terim, verilen 36 maçlık cezanın 31'ini Süper Lig'de, 3'ünü Türkiye Kupası'nda, 2'sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti.

Kaynak: Ajansspor