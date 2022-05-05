Fatih Terim'den Ankaragücü taraftar grubuna mesaj

05 Mayıs 2022 Perşembe, 21:58

Spor Toto 1. Lig'de bitime 3 hafta kala Ümraniyespor ile birlikte Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü'nde Fatih Terim iddiası gündeme bomba gibi düştü. Başkent ekibinin teknik direktörlük görevi için Fatih Terim'e teklif götüreceği öne sürüldü.

Ankaragücü'nde başkan Faruk Koca'dan Fatih Terim iddialarına cevap geldi.

Koca, "Mustafa Dalcı hocamızın sözleşmesi devam ediyor. Hocamızla birlikteyiz. Fatih Terim iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Fatih Hoca'yla ya da bir başka hocayla görüşmem olmadı. Hiçbir teknik direktör ile görüşmedim" dedi.

Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim'in bu iddiaların ardından yayımladığı bir video ise gündeme oturdu. Ankaragücü'nün taraftar grubu Gecekondu'ya görüntülü bir mesaj gönderen Fatih Terim mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Gecekondu taraftarları... Ankaragücü'nün değişmez, önemli taraftarı Gecekondu'ya buradan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ankaragücü benim ilk kulübüm. Teknik direktörlük hayatımdaki yeri çok başka. Buradan hem Ankaragücü'nü hem Gecekondu taraftar grubunu tüm kalbimle selamlıyorum. Hepinize selamlar olsun."

Fatih Terim'in Ankaragücü hakkındaki düşünceleri bizi onure etti#Gecekondu pic.twitter.com/tRpvT8ySw2 — Gecekondu (@gecekondu) May 5, 2022

ANKARAGÜCÜ TARAFTARI FATİH TERİM'İ İSTİYOR

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü'nde taraftarlar takımın başında Fatih Terim'i görmek istiyor. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan deneyimli teknik direktöre 'Come to Ankaragücü' şeklinde binlerce mesaj gönderdi.

ANKARAGÜCÜ'NDE HOCALIĞA BAŞLADI

Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim, teknik direktör kariyerine Ankaragücü'nde başladı. 68 yaşındaki teknik direktör 20 Eylül 1987 ile 30 Haziran 1989 tarihleri arasında Başkent ekibinde görev aldı ve 75 maça çıktı.

Fatih Terim; 75 karşılaşmada 30 galibiyet, 21 beraberlik ile 24 yenilgi aldı ve 1.48 puan ortalamasını tutturdu.