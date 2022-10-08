Fatih Terim'den anlamlı davranış: Formasını bağışladı!

08 Ekim 2022 Cumartesi, 16:26

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra bir takım çalıştırmayan deneyimli teknik direktör Fatih Terim değerli bir davranışa imza attı.

JÜBİLESİNDE GİYDİĞİ FORMAYI BAĞIŞLADI

Fatih Terim jübilesinde giydiği Galatasaray formasını açık arttırmayla satılması için SMA hastası Duru'nun ailesine bağışladı.

Formanın satışında elde edilecek gelir Duru'nun tedavisi için kullanılacak.