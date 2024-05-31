Fatih Terim'den Galatasaray sözleri!

Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:24

Güncelleme: 31.05.2024 - 15:24

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Galatasaray Adası'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamasında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Galatasaray Adası benim 8 Temmuz'da sözleşme imzaladığım yer. Ben Galatasaraylılığı büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Burada büyüdüm, birçok şeyi burada öğrendim" dedi.

'HER ZAMAN GURUR DUYDUM'

Sarı kırmızılı takımın efsane ismi ayrıca, "Rahmetli Metin Oktay abimizin Adana'dan babamın yanından beni alıp buraya getirmesiyle başlayan serüven, 1 ay sonra 50 yılını dolduracak. Bu camianın ferdi olmaktan her zaman gurur duydum ve söylenmesi gereken her yerde de söyledim" ifadelerini kullandı.