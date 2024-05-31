Galatasaray'da yeni sezon planlaması... 6 isimle ayrılık kapıda!

Galatasaray'da gelecek sezonun planlamasına başlandı. Sarı kırmızılı ekipte 6 futbolcuyla yolların ayrılacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 14:18
Galatasaray'da yeni sezon planlaması... 6 isimle ayrılık kapıda!
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Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için arayışa girerken, vedalaşacağı oyuncuları da belirlemeye çalışıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da en az 6 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.

NDOMBELE VE VINICIUS'UN BONSERVİSİ ALINMAYACAK

Sarı kırmızılı takımda yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius'un bonservisleri alınmayacak.

OLIVIERA DA AYRILACAK İSİMLER ARASINDA

Kadroda yer bulamayacak bir başka isim ise Sergio Oliveira... Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından kadro dışı bırakılan Portekizli oyuncu, affedilmesine rağmen forma şansı bulamadı.

AURIER'DEN KATKI ALINAMADI

Galatasaray, devre arasında takıma katılan Serge Aurier'den de umduğu katkıyı bulamadı. Sözleşmesi biten Fildişili futbolcuyla yeni mukavele imzalanması beklenmiyor.

TETE VE ZAHA İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR 

Takımdaki geleceği merak edilen diğer iki futbolcu ise Wilfried Zaha ve Tete. Zaha için yüksek bir bonservis teklifi gelmesi durumunda, sarı kırmızılı yönetimin sıcak bakacağı öğrenildi. 

Tete'nin ise yaşı ve potansiyeli nedeniyle Avrupa'da bir kulübe kiralanması gündemde.


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