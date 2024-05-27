Fatih Terim'den Galatasaray'a tebrik mesajı!

Yayınlanma: 27.05.2024 - 23:11

Güncelleme: 27.05.2024 - 23:24

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımı sosyal medya hesabından tebrik etti.

"24. ŞAMPİYONLUK HAYIRLI OLSUN"

Terim yaptığı paylaşımda, "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum 24. Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ise resmi hesabından "Teşekkürler İmparator" diye cevap verdi.