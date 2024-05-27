Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi!

Galatasaray Kulübü'nün 24. şampiyonluk kutlamalarında Süper Kupa sahneye getirilirken "Seninle bir dakika" şarkısını çalındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 21:43
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi!
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Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarında Süper Kupa üzerinden ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamarında Süper Kupa seremoniye getirilirken "Seninle bir dakika" şarkısı çaldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmıştı. Fenerbahçe, 52. saniyede Mauro Icardi'nin golünün ardından sahadan çekilmişti.


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