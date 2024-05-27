Galatasaraylılardan Mehmet Büyükekşi'ye tepki!

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 24. şampiyonluk kutlamalarında sarı-kırmızılı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 22:17
Galatasaraylılardan Mehmet Büyükekşi'ye tepki!
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Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonluğu sahasında taraftarıyla birlikte kutladı.

Süper Lig'de kazandığı şampiyonluğu kutlayan Galatasaray'da TFF'ye tepki geldi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ ISLIKLANDI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sahneye çağrıldığı sırada Büyükekşi'yi ıslıkladı.


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