Galatasaraylılardan Mehmet Büyükekşi'ye tepki!
Galatasaray'ın Süper Lig'deki 24. şampiyonluk kutlamalarında sarı-kırmızılı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi.
Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonluğu sahasında taraftarıyla birlikte kutladı.
Süper Lig'de kazandığı şampiyonluğu kutlayan Galatasaray'da TFF'ye tepki geldi.
MEHMET BÜYÜKEKŞİ ISLIKLANDI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sahneye çağrıldığı sırada Büyükekşi'yi ıslıkladı.
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