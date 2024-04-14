Fatih Terim'den iki kupa açıklaması!

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta Teknik Direktör Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Lamia maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 23:26
Fatih Terim'den iki kupa açıklaması!
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Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Lamia maçı sonrası açıklamalarda bulundu

İşte Terim'in açıklamaları;

"İlk golü atan taraf olmazsanız, bu tür maçlar zordur. İlk golü yedik ve maçı çevirmeye çalıştık.  Sabır ve cesaret gösterdik, şanslar yarattık, goller kaçırdık. Maçı 3-1 kazandık. Bugün iyi oynadığımız için tüm taraftarlar mutluydu. Oyuncuları tebrik ediyorum, her maça ayrı ayrı bakıyoruz. Sadece bir takım duble yapabilir, o da biziz. Bunu elde etmek için sonuna kadar savaşacağız. Bernard, harika bir gol atabilirdi. Daha önce de böyle fırsatlar kaçırdı. O önemli bir oyuncu, çok büyük bir oyuncu. Bazen ben de onunla dalga geçiyorum. Bazen Atletico Mineiro'ya bir yıl daha kalman gerektiğini söylesek mi diye onunla şakalaşıyorum. Her ne kadar onunla şakalaşsam da bu bizim istediğimiz bir şey. Bu tartışılabilecek bir durum."


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