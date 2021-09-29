Fatih Terim'den Marsilya maçı öncesi duygusal açıklamalar
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı öncesi basın toplantısında iddialı açıklamalar yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı öncesi basın toplantısında iddialı açıklamalar yaparken, Galatasaraylılığı üzerine de konuştu.
Terim'in açıklamaları şu şekilde:
"İyi bir takımla oynayacağız, bu sene özellikle iyi başlayan bir Marsilya. Çok iyi bir takımla oynayacağımızdan emin olabilirsiniz, seyrettiğimizde de bunu gördük. Oyun içerisinde konsantrasyonu kaybederseniz cezasını keseb ilecek yeteneklere sahip bir takım.
Ben hislerle yaşayan bir insanım. Ben burada gözümü açtım. Burada kazandım, burada kaybettim. Hayatımdaki tüm duyguları neredeyse Galatasaray'da yaşadım, onla beraberken yaşadım. Yarım asırı Galatasaray ile ilgili hep karar alarak geçirmişim. Benimle çalışan herkes bilir ki herkesin fikri benim için çok önemlidir. Tabii Galatasaray için vazgeçtiklerimden de pişmanlık duymadım.
Çok dinlerim, herkesten bir şey öğrenmeye çalışırım, fikirlerini sorarım. Benimle çalışanlar bilir ki herkesin fikri benim için çok önemlidir. Sürekli öğretmek için değil öğrenmek için de çabalarım."
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