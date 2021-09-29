Olimpik Marsilya'dan Galatasaray övgüsü!
Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, "Galatasaray sağlam ve güzel ekip. Maçı kazanmak istiyorsak Galatasaray'a karşı çok hızlı oynamamız gerekiyor" dedi.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasında yarın Galatasaray’ı konuk edecek Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, rakiplerinin sağlam bir ekip olduğunu, kazanmak için çok hızlı oynamaları gerektiğini belirtti.
Karşılaşmanın oynanacağı Orange Veledrom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sampaoli, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Lens karşısında 3-2 yenildikleri maçın analizini, yoğun tempo nedeniyle yapma zamanı bulamadıklarını söyledi.
Sampaoli, ligde bu maçta ilk kez zorlandıklarını aktararak şunları söyledi:
"Galatasaray gördüğüm kadarıyla topsuz iyi oynuyor ve baskı kurarak oyun geliştiren bir ekip. Bizim alışık olmadığımız bir şekilde futbol oynuyor. Bu bakımdan hafta başında bu konuda oyuncularla birçok çalışma yaptık. Galatasaray sağlam ve güzel ekip. Maçı kazanmak istiyorsak Galatasaray'a karşı çok hızlı oynamamız gerekiyor."
Takımda futbolcularda yorgunluk olduğuna yönelik eleştirilere Sampaoli, "Yorgunluk bahane olmamalı. Bizim için en zoru, kaybetmemiz. Bu maçı kaybettiğimizde futbolcuların zihinlerinde soru işaretleri olur. Benim görevim soru işaretlerini zihinlerden kaldırmak ve takımı önümüzdeki maçlara hazırlamak." cevabını verdi.
Sampaoli, yarınki Galatasaray karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, "Bu turnuvada bir sonraki maçlarımız Lazio ile olacak. Lazio'yu etkilememiz için yarınki maçtan 3 puanla ayrılmak zorundayız. Bu bakımdan bizim için hayati maç." diye konuştu.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Dev bankadan korkutan dolar tahmini!
- Canlı yayında ortalık karıştı
- 20 TL ve 5 TL'lik banknotlarda değişiklik
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- AKP'nin oy kaybı hakkında çarpıcı rakamları açıkladı
- İş Bankası Genel Müdürü'nden 'faiz' tahmini
- Erdoğan yeni bir açılım paketi hazırlıyor
- İçişleri Bakanlığı'ndaki usulsüzlük ortaya çıktı
- THY'nin uçuşları, o ülke tarafından durduruldu!
- Taşlar yerine oturuyor...