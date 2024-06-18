Fatih Terim'den Milli Takım'a mesaj: 'Bütün kalbimle, gönlümle onların yanındayım'
Teknik direktör Fatih Terim, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Takımımız ile ilgili konuştu.
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak.
Teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:
"Çok yetenekli bir takımımız var. İyi bir hocamız var. O güne göre en önemli ayrılık şu; dışarıda oynayan daha fazla futbolcumuz var. Yetenekli bir takımımız var, o gün de yetenekli bir takımımız vardı. Oyuncularıma haksızlık edemem. Zaten bunların da çoğu, dokunduğum oyunculardan bir grup. O yüzden açıkçası, Türk Milli Takımı'nı yenmek hiç kolay değil. Muhteşem maçlar oynadık. Çok güveniyorum onlara. Onlarla ilgili hayalim çok uzun. İnşallah öyle olacak. Birinin, birini aratmadığı bir milli takımımız var. Bütün kalbimle, gönlümle onların yanındayım"
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