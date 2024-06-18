A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaz

A Milli Takım'ın Almanya'nın Dortmund şehrinde Gürcistan ile oynayacağı EURO 2024 maçı öncesinde Türk taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2024 Salı, 15:15
A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaz

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak. 

A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaz

BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarların coşkuyla karşılaşma saatini beklediği görüldü.

A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaz

Taraftarlar, Türk Bayrakları ve kırmızı beyaz sis bombaları ile sokakları doldurdu.

A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaz

İşte Türkiye - Gürcistan maçı öncesinde Dortmund sokaklarından kareler...

A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaz
A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaz
A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaz
A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaz
A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaz
A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaz
A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaz
A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaz
A Milli Takım taraftar EURO 2024

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