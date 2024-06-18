A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaz
A Milli Takım'ın Almanya'nın Dortmund şehrinde Gürcistan ile oynayacağı EURO 2024 maçı öncesinde Türk taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak.
BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarların coşkuyla karşılaşma saatini beklediği görüldü.
Taraftarlar, Türk Bayrakları ve kırmızı beyaz sis bombaları ile sokakları doldurdu.
İşte Türkiye - Gürcistan maçı öncesinde Dortmund sokaklarından kareler...
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