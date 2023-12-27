Fatih Terim'den Panathinaikos taraftarına Yunanca mesaj!

Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, Atina'ya iniş yaptı. Fatih Terim, Yunan kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Panathinakos taraftarına Yunanca 'Merhaba' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 16:51
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Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Atatürk Havalimanı'nda kalkan uçakla Atina'ya iniş yapan Fatih Terim, Yunan basınına yaptığı açıklamada Panathinaikos ile lig şampiyonu olmayı hedeflediğini belirtti.

Terim, Yunan ekibin sosyal medya hesabından ise Panathinaikos taraftarına mesaj yolladı.

PANATHİNAİKOS TARAFTARINA YUNANCA MESAJ

Panathinaikos taraftarına Yunanca 'Merhaba' diyen Terim, 'Yakında görüşmek üzere' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabında paylaşılan Fatih Terim'in videosu binlerce beğeni aldı.


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