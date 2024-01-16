Fatih Terim'den Samet Akaydin kararı!
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Olympiakos mücadelesinin kadrosuna yeni transfer Samet Akaydin'i de ekledi.
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Panathinaikos, Olympiakos ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosunu açıkladı.
YUNANİSTAN'DA DEV MAÇ
Fatih Terim'in ekibinde Fenerbahçe'den transfer edilen Samet Akaydin de dev maçın kadrosunda yer aldı.
Olympiakos ile Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda 17 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Panathinaikos'un kamp kadrosu şu şekilde:
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