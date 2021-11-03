Fatih Terim'den TFF'nin seyirci talebini reddetmesine ilişkin açıklama

03 Kasım 2021 Çarşamba, 16:52

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın 20:45'te oynanacak Lokomotif Moskova maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Terim, Galatasaray kulübünün yarınki maç için tam kapasite ile seyirci alımı talebinin TFF tarafından reddedilmesi hakkındaki bir soruya yanıt verdi.

Terim'in açıklamaları:

"Biz pandemi başladığından itibaren tüm mevzuatlara uyduk, uymaya da devam ediyoruz. TFF ne demişse uyduk. Bu karara da uyarız. Yüzde 100 kapasiteye demek ki 9 Kasım'da geçiliyor ama 4 Kasım'da geçilmiyor. Federasyonumuzun bu 5 günde bir bildiği var demek ki. 5 gün için merak etmiyor değiliz ama uyacağız. 4 Kasım erken demek. Ben yarın yaklaşık 20-25 bin kişinin yüzde 100 olan 50 bin kişilik bir efekt yaratacağını düşünüyorum. Ali Sami Yen'de biz bunlara alışığız. Yarınki maçta bizim gücümüz, kazandığımız tüm kupalarda payı olan taraftarımızla birlikte olacaktır."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Fatih Terim transfer çalışmaları hakkındaki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ocak'ta bazı planlarımız var. Başkanımız ile konuştuk, scout ekibimiz hazır. Herkes değişime hazır olmalıdır. Bu sadece almakla değil, verme-alma durumuyla alakalı.

Gençlerimizin her geçen gün tecrübelendiğini varsayarsak, gelenlerle beraber hiç uyum sorunu çekmeyeceğimize inanıyorum."