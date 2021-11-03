Adana Demirspor'da Lucas Castro 6 hafta sahalardan uzak kalacak

03 Kasım 2021 Çarşamba, 15:19

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Lucas Castro ve Younes Belhanda'nın sakatlıklarına dair açıklama yayınladı. Buna göre Castro'nun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı duyurulurken Belhanda'nın tedavisine de devam edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbolcularımızdan Lucas Castro Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Niğde Belediyespor FK maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacaktır. Ayrıca Medipol Başakşehir maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Younes Belhanda'nın tedavisi Sırbistan'da devam etmektedir."