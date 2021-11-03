Adana Demirspor'da Lucas Castro 6 hafta sahalardan uzak kalacak
Adana Demirspor, Lucas Castro'nun sahalardan 6 hafta uzak kalacağını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Lucas Castro ve Younes Belhanda'nın sakatlıklarına dair açıklama yayınladı. Buna göre Castro'nun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı duyurulurken Belhanda'nın tedavisine de devam edildiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Futbolcularımızdan Lucas Castro Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Niğde Belediyespor FK maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacaktır. Ayrıca Medipol Başakşehir maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Younes Belhanda'nın tedavisi Sırbistan'da devam etmektedir."
Futbolcularımızdan Lucas Castro Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Niğde Belediyespor FK maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacaktır. Ayrıca Medipol Başakşehir maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Younes Belhanda’nın tedavisi Sırbistan’da devam etmektedir. pic.twitter.com/8TbRA7iKIV— Adana Demirspor (@AdsKulubu) November 3, 2021
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