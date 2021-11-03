Son dakika... Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı başvurusu TFF tarafından reddedildi

Galatasaray’ın TFF'ye yaptığı Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynama başvurusu reddedildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2021 Çarşamba, 11:36
Son dakika... Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı başvurusu TFF tarafından reddedildi
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UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek olan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na bu maçı NEF Stadyumu'nda tam kapasite seyirci ile oynama başvurusunda bulunmuştu.

NTV Spor'un haberine göre, Galatasaray’ın TFF'ye yaptığı Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynama başvurusu reddedildi. TFF, tam kapasiteye 9 Kasım’da geçme planı nedeni ile Galatasaray’ın başvurusuna olumsuz cevap verdi.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşması 4 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.



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