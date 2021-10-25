Fatih Terim'den VAR isyanı

25 Ekim 2021 Pazartesi, 21:12

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın'la oldukça samimi görüntüler verdi.

Maç öncesi yedek kulübesinde oturup sohbet eden Terim ve Yalçın'a Galatasaray antrenörü Selçuk İnan da katıldı. Dostane görüntüler, özellikle sosyal medyada geniş ilgi gördü.

Maç içinde ise iki teknik adam da oldukça gergindi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'ın 2. golü öncesi Batshuayi ile Nelsson arasındaki ikili mücadele nedeniyle 4. hakeme uzun süre itiraz etti. Terim, gole dönüşen korner öncesi Nelsson'a faul yapıldığını ve kart gerektiğini belirterek hakem Fırat Aydınus'a VAR işareti yaptı. Gol sonrası ise Terim büyük tepki gösterdi.





