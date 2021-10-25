Fatih Terim'den VAR isyanı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'ın 2. golü öncesi Batshuayi ile Nelsson arasındaki ikili mücadele nedeniyle 4. hakeme uzun süre itiraz etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın'la oldukça samimi görüntüler verdi.
Maç öncesi yedek kulübesinde oturup sohbet eden Terim ve Yalçın'a Galatasaray antrenörü Selçuk İnan da katıldı. Dostane görüntüler, özellikle sosyal medyada geniş ilgi gördü.
Maç içinde ise iki teknik adam da oldukça gergindi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'ın 2. golü öncesi Batshuayi ile Nelsson arasındaki ikili mücadele nedeniyle 4. hakeme uzun süre itiraz etti. Terim, gole dönüşen korner öncesi Nelsson'a faul yapıldığını ve kart gerektiğini belirterek hakem Fırat Aydınus'a VAR işareti yaptı. Gol sonrası ise Terim büyük tepki gösterdi.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den yeni uygulama
- Milyoner'e katılan akademisyen ikinci soruda elendi
- Büyükelçiliklerden '41. madde' açıklaması
- Ünlü ekonomist dolardaki asıl tehlikeyi açıkladı
- Abdullah Gül sessizliğini bozdu!
- Kamu bankalarından kredi kararı
- Alman medyasından Erdoğan çıkışı
- Dolar/TL'de 'en iyi ihtimal' 16-17 TL!
- AA duyurdu: İşte Erdoğan'ın ilk tepkisi
- 2023'ü bekliyorlar iddiası!