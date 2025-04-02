Fatih Terim'den yabancı hakem tepkisi! 'Özgeçmişi güçlü değil, performansı iyi değil'

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Al Ittihad'a 3-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından maçın Alman hakemine tepki gösterdi.

Fatih Terim'den yabancı hakem tepkisi! 'Özgeçmişi güçlü değil, performansı iyi değil'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:29

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası yarı final maçında Al Ittihad'a son dakikalarda yediği iki golle 3-2 yenilerek elendi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Fatih Terim karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın Alman hakemi Sascha Stegemann'a sert tepki gösterdi.

Finale kalamadıkları için üzgün olduklarını belirten Terim, "Maç boyunca mücadele ettik ve oyuncuların verdiği bu mücadeleden gurur duyuyorum" dedi.

Açık bir kimlikle sahaya çıktıklarını ve yüksek bir ruhla oynadıklarını dile getiren tecrübeli hoca, iki korner golüyle maçı kaybettiklerine dikkat çekti.

Hakem Stegemann'ı yetersiz bulduğunu ifade eden Terim, "Hakemin özgeçmişi güçlü değil, performansı iyi değil ve Al-Ittihad'ın ilk golü hatalı bir penaltıdan geldi, rakibin ikinci golüne yol açan korner de öyle" ifadelerini kullandı.

Hakem hatalarından daha önce de zarar gördüklerinin altını çizen Türk teknik adam, "Suudi hakemler olağanüstü ve yabancılara görev vermek yerine maçlarımızı onların yönetmesini tercih ederim" diye konuştu.


Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #hakem

İlgili Haberler

Fatih Terim'in ekibi Al Shabab 90+9'da yıkıldı!

Fatih Terim'in ekibi Al Shabab 90+9'da yıkıldı!
Arabistan'a damga vuran Fatih Terim'e para ödülü

Arabistan'a damga vuran Fatih Terim'e para ödülü
Mart'ta bileği bükülmedi: Suudi Arabistan'da ayın hocası Fatih Terim!

Mart'ta bileği bükülmedi: Suudi Arabistan'da ayın hocası Fatih Terim!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler