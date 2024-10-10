Fatih Terim'den yeni kural önerisi: '4 sarı kart gören futbolcu...'
Gazeteci Şansal Büyüka, Fatih Terim'in sarı kart cezalarına ilişkin yeni bir öneri sunduğunu söyledi. Büyüka, "Fatih Hoca şöyle bir öneri getirdi. '4 sarı kart üst üste gören futbolcu hangi maçta cezasını çekeceğini kulüp ve kendisi belirlesin' dedi" ifadelerini kullandı.
Son olarak Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in sarı kart cezalarına dair önerisini Şansal Büyüka, HT Spor canlı yayınında açıkladı.
FATİH TERİM'DEN ÖNERİ
Şansal Büyüka yaptığı açıklamada, "Fatih Hoca şöyle bir öneri getirdi. Onu panelde söylememişti. '4 sarı kart üst üste gören futbolcu hangi maçta cezasını çekeceğini kulüp ve kendisi belirlesin' dedi" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #fatih terim #Şansal Büyüka #Sarı kart
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