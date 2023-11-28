Fatih Terim’in avukatının ifadesi ortaya çıktı: ‘Seçil Erzan’la baba-kız gibiydi’

Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:46

Güncelleme: 28.11.2023 - 10:46

Bankacı Seçil Erzan’ın futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak Semih Kaya ve Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolandırdığı iddia ediliyor.

Ünlü teknik adam Fatih Terim’in adını kullanarak milyonlarca dolar dolandırıcılık yaptığı iddia edilen İstanbul Levent'te bulunan Denizbank'ın Şube Müdürü olan Erzan’ın 226 yıl hapsi isteniyor.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Galatasaray’ın kongre üyesi ve Fatih Terim’in avukatı olan Candaş Gürol, Seçil Erzan’la bir birliktelik yaşadı.

Candaş Gürol, soruşturmada verdiği 3 sayfalık ifadesinde Seçil Erzan’la ilişkisini şöyle anlattı:

“TERİM’LE BABA-KIZ GİBİYDİ”

“Seçil Erzan’la ciddi bir ilişki yaşadım ve her şey normal şartlarda devam etseydi 2023 yılının şubat ayında nişanlanacaktım. Seçil beni birkaç kez Bozcaada’daki evine davet etti. Onunla birlikte olduğum süre zarfında Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve Nur Erkasap ile Bozcaada’daki evine gelmişlerdi. Hatta Fatih Terim bizi Bodrum’daki evine davet etti. Oraya da gittik. Seçil ile Fatih Terim’in samimi, baba-kız ilişkisi vardı. Fatih hoca, Seçil’e çok güveniyordu.

“SÜREKLİ YALANINI YAKALIYORDUM”

Seçil ile her şey yolunda giderken 2022 yılının kasım ayının sonlarına doğru aramız açılmaya başladı. Gün içinde hiçbir şekilde Seçil’e ulaşamaz oldum. Akşamları bir araya geldiğimizde normalde benim yanımda telefonla konuşmasına rağmen başka odaya geçip gizli konuşmalar yapmaya başlamıştı. Sürekli yalanını yakalıyordum.

“HABERDAR DEĞİLDİM”

Bu durumun nedenini sorduğumda sürekli işinden dolayı sıkıntı yaşadığını ailevi problemleri olduğunu; tutturması gereken hedefleri tutturamadığını, bu durumda şubesini değiştirebileceğini ve bu sebeple sıkıntı yaşadığını söylüyordu. Benim içime bir kurt düşmüştü. Daha doğrusu hayatında başka birisi olduğunu düşünüyordum. Ocakta nişanı iptal edip şubatta da ilişkimi tam olarak sonlandırdım. Fon vaadinden haberdar değildim.”

“FATİH TERİM’E KIRILDIM”

Gürol, “Bu olaylar sebebiyle ben Fatih Terim’e kırıldım. Ben ailenin avukatı olmama rağmen hiçbiri bana bu durumdan bahsetmemişti” dedi.