Fatih Terim'in Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı: 'İyi ki yolumuz kesişmiş...'

Yayınlanma: 28.11.2023 - 09:59

Güncelleme: 28.11.2023 - 09:59

Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya ve Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'in Seçil Erzan’a el yazısıyla yazdığı notu paylaştı.

Fatih ve Fulya Terim, geçen yaz Erzan’ın Bozcaada’daki evine yemeğe geldi. Terim çifti, buluşmadan sonra Erzan’a ve nişanlısı Candaş Gürol’a not bıraktı.

"İYİ Kİ YOLUMUZ KESİŞMİŞ"

Söz konusu notta şu ifadeler yer aldı: "Sevgili Seçil, sevgili Candaş. Bir insanın bir insana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Bu hafta sonu bize o kadar naif bir şekilde hissettirdiniz ki teşekkür etme için cümle kurmakta zorlanıyorum. İyi ki yolumuz kesişmiş. En ufak detayına kadar düşünülmüş harika bir hafta sonuydu. Bir kez daha sonsuz teşekkürler."

Saymaz, yazısında Erzan ile Fulya Terim arasındaki WhatsApp yazışmasının dosyaya girdiğini ve yazışmada Fulya Terim'in para transferi için Erzan'dan banka ve SWIFT hesabı istediğini belirtti.



