Fatih Terim’in banka genel müdürüyle diyaloğu dosyada: ‘3 milyon doları vermedikleri için şikayetçiyim’

Yayınlanma: 26.11.2023 - 10:20

Güncelleme: 26.11.2023 - 10:20

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in avukatları, futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin’in dolandırıldıkları iddiasıyla Denizbank yöneticileri hakkında yaptıkları suç duyurusuna ilişkin savunma yaptı.

10 Haber’den Masum Gök’ün haberine göre, savunmada, Fatih Terim’in de bu meseleyle ilgili olarak Hakan Ateş’ten tefecilik faaliyetine ilişkin bedellerin ödenmesinin mümkün olup olmadığını sorduğu ifade edildi.

Avukatlar, bu talebin bankacılık dışı işlemler olduğu gerekçesiyle karşılanamayacağını belirterek, Terim’in bu sebeple bankadan kayıplarını tahsil etme arzusuyla iftirada bulunduğunu iddia etti.

“TERİM 3 MİLYON DOLAR İSTEDİ”

Dava dosyasında yer alan bir başka ifadeye göre ise Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun Denizbank’ın genel müdürlük binasına giderek banka çalışanı Rüya Hanım ile yazıştığı ortaya çıktı.

“İSTİFA ETTİ”

Terim, Rüya Hanım’dan aldığı bilgilere göre, hesabında 3 milyon dolar alacağı olduğunu öne sürdü. Ancak Denizbank yetkilileri, Terim’in bu tutarda bir parasının olmadığını ve Rüya Hanım’ın bu ifadeyi Seçil Erzan’ın yönlendirmesiyle yazmış olabileceğini iddia etti. Rüya Hanım’ın olaylardan sonra istifa edip başka bir kurumda çalışmaya başladığı belirtildi.

TERİM: ŞİKAYETÇİYİM

Olayın ortaya çıkmasından iki ay sonra ifade veren Fatih Terim, Rüya isimli banka çalışanından şikayetçi olduğunu belirterek “Erzan olayını duyunca paramı eşimin hesabına aktardım. 6 Nisan’da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için Denizbank çalışanı Rüya Hanım’la yazıştım. O da bana bilgileri atacağına ilişkin mesaj gönderdi. Gönderdiği Excel tablosunda 3 kalem gözükmekteydi. Birincisinde 219.300 USD, 47.400 TL (TL Mevduat) ve saklama O/N 3 Milyon USD şeklinde bilgiler yer alıyordu. Bana mesaj yoluyla gönderilen ve yukarıda bahsettiğim kalemlerden 219.300 USD, 47.400 TL (TL Mevduat) paramın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim, fakat 3.000.000 USD hala gönderilmedi. Öncelikle 3.000.000 USD paramı halen bana vermedikleri için Denizbank’ta çalışan Rüya Hanım’dan şikayetçiyim” dedi.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in avukatları, futbolcuların suç duyurusu üzerine yaptıkları savunmada, Fatih Terim’in ve diğer şikayetçilerin Hakan Ateş’ten tefecilik faaliyetine ilişkin bedellerin ödenmesi taleplerinin reddedildiğini ve bu taleplerin iftira amacı taşıdığını savundu.