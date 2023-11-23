'Fatih Terim Fonu'nda bankanın raporu ortaya çıktı: ‘Ortalama zekaya sahip…’

Yayınlanma: 23.11.2023 - 13:47

Güncelleme: 23.11.2023 - 14:55

‘Fatih Terim Fonu’ olarak bilinen ve futbol dünyasından birçok ismin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayda, Denizbank’ın teftiş raporu ortaya çıktı.

A Milli Futbol Takımı’nın efsane antrenörlerinden Fatih Terim’in, kendisinin de bir dönem finans danışmanı olan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'a 300 bin dolar vererek başlayan dolandırıcılıkta Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da olduğu çok sayıda futbolcunun ismi geçiyor. Aynı olayda ismi geçenler arasında Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı ve kızı Buse Terim de bulunuyor.

18 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen Seçil Erzan hakim karşısına da çıktı.

Sözcü Gazetesi’nden İsmail Saymaz, yazısında Denizbank’ın teftiş raporunu da paylaştı.

Raporda, "Erzan'ın 46 gün vadede dolar bazında %253 getiri vaadine inanılmış olsa bile bu dokümanlardan şüphelenilmemesi, elden ve üçüncü kişi üzerinden para verilmesi, ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır” ifadeleri yer aldı.