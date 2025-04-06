Fatih Terim'in ekibi Al Shabab'dan 6 maçlık seri!

Fatih Terim'in yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Al Wehda'yı 3-1 mağlup etti.

Fatih Terim'in ekibi Al Shabab'dan 6 maçlık seri!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 23:28

Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Wehda'ya konuk oldu.

King Abdulaziz Sports City Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Al Shabab 3-1'lik skorla kazandı.

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Abderrazak Hamdallah, 69. dakikada Mohammed Al Shwirekh ve 71. dakikada Haroune Camara kaydetti.

6 MAÇLIK SERİ YAKALADI

Al Wehda'nın tek golünü ise dakika 61'de Craig Goodwin attı.

Öte yandan Al Shabab, ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, bu galibiyetin ardından puanını 46'ya yükseltti. Al Wehda, 20 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in gelecek haftasında Al Shabab, Al Kholood'u ağırlayacak. Al Wehda, Damac FC deplasmanına gidecek.


Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #Al Wehda #Suudi Arabistan Pro Lig

İlgili Haberler

Fatih Terim'den yabancı hakem tepkisi! 'Özgeçmişi güçlü değil, performansı iyi değil'

Fatih Terim'den yabancı hakem tepkisi! 'Özgeçmişi güçlü değil, performansı iyi değil'
Fatih Terim'in ekibi Al Shabab 90+9'da yıkıldı!

Fatih Terim'in ekibi Al Shabab 90+9'da yıkıldı!
Arabistan'a damga vuran Fatih Terim'e para ödülü

Arabistan'a damga vuran Fatih Terim'e para ödülü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler