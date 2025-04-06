Fatih Terim'in ekibi Al Shabab'dan 6 maçlık seri!
Fatih Terim'in yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Al Wehda'yı 3-1 mağlup etti.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Wehda'ya konuk oldu.
King Abdulaziz Sports City Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Al Shabab 3-1'lik skorla kazandı.
Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Abderrazak Hamdallah, 69. dakikada Mohammed Al Shwirekh ve 71. dakikada Haroune Camara kaydetti.
6 MAÇLIK SERİ YAKALADI
Al Wehda'nın tek golünü ise dakika 61'de Craig Goodwin attı.
Öte yandan Al Shabab, ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Fatih Terim'in takımı Al Shabab, bu galibiyetin ardından puanını 46'ya yükseltti. Al Wehda, 20 puanda kaldı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in gelecek haftasında Al Shabab, Al Kholood'u ağırlayacak. Al Wehda, Damac FC deplasmanına gidecek.
Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #Al Wehda #Suudi Arabistan Pro Lig
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