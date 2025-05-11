Fatih Terim'in ekibi Al Shabab'ın 3 maçlık hasreti sona erdi!
Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Al Ahli'yi 3-1 mağlup etti.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, sahasında Al Ahli'yi konuk etti.
King Fahd'da oynanan mücadeleyi Al Shabab 3-1 kazandı.
Karşılaşmada Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Mohammed Al-Thani ile 33 ve 65. dakikalarda Hamdallah kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 36. dakikada Gabri Veiga'dan geldi.
AL SHABAB 10 KİŞİ KALDI
Al Shabab'da Hamdallah 77. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuç ile birlikte Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab ligde 3 maç aranın ardından galip geldi.
Karşılaşmada Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı.
5 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ
Al Shabab bu galibiyetle birlikte 54 puan ile 6. sırada konumlandı. Ligde 5 maç sonra kaybeden Al Ahli ise 61 puanla 4. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Al Shabab, deplasmanda Al Riyadh ile karşılaşacak. Al Ahli, Al Kholood'u konuk edecek.
Spor Haberleri
- Milli oyuncu attı: Stuttgart farklı kazandı!
- Solskjaer'den Serdal Adalı'ya çağrı!
- Beşiktaş'tan kafa travması açıklaması!
- Batshuayi'nin golü Eintracht Frankfurt'a yetmedi!
- Ergin Ataman'dan Galatasaray açıklaması!
- Ergin Ataman'dan Adem Bona açıklaması!
- Inter şampiyonluk yarışına 'devam' dedi!
- Galatasaray finalde kaybetti!
- Fatih Terim'in ekibinin 3 maçlık hasreti sona erdi!
- Solskjaer'den galibiyet açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Terör örgütünün aldığı 4 karar'
- 'Fesih' beklenirken dikkat çeken adım
- CHP’nin İstanbul’daki yeni miting adresi belli oldu!
- O şehirde fark 2 katı aştı!
- 12 yıl sonra aynı senaryolar
- 'Stratejik bir algı operasyonu, iç kliklere gözdağı...'
- 76 yaşındaki emekli öğretmen asılı halde ölü bulundu
- Özgür Özel'den 32 anneye telefon
- Memuriyete yeni yaş şartı geliyor
- İsveç’in 'en gizli' koltuğu 12 saatte düştü