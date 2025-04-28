Fatih Terim'den Trabzonspor U19 paylaşımı: 'Mücadelenizle gurur duydum çocuklar'

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor U19 takımı için bir paylaşım yaptı.

Fatih Terim'den Trabzonspor U19 paylaşımı: 'Mücadelenizle gurur duydum çocuklar'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 21:25

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 kaybeden Trabzonspor U19 Takımı için bir paylaşım yaptı.

Terim, paylaşımında, "Bazen kazanırken öğrenirsiniz, bazen de kaybederken; yeri gelir, kaybettiğinizi düşündüğünüzde anlarsınız zaman içinde aslında ne çok şey kazandığınızı, kimlere ilham, cesaret kaynağı olduğunuzu... Mücadelenizle gurur duydum çocuklar, bugün siz de kazandınız" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


Etiketler: #fatih terim #UEFA Gençlik Ligi #trabzonspor #Trabzonspor U19

İlgili Haberler

Trabzonspor, Barcelona'ya direnemedi: UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci oldu!

Trabzonspor, Barcelona'ya direnemedi: UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci oldu!
Spor yazarları Trabzonspor - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Fatih hoca fark yaratıyor'

Spor yazarları Trabzonspor - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Fatih hoca fark yaratıyor'
Papara Park'ta 7 gollü nefes kesen mücadele... Trabzonspor, Alanya'yı Ukraynalı yıldızlarıyla devirdi!

Papara Park'ta 7 gollü nefes kesen mücadele... Trabzonspor, Alanya'yı Ukraynalı yıldızlarıyla devirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler