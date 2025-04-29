Okan Buruk'un gözü Fatih Terim'in rekorunda!

Süper Lig'de arka arkaya iki kez şampiyon olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un, Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımdaki rekorunu geçmeyi hedeflediği kaydedildi.

Okan Buruk'un gözü Fatih Terim'in rekorunda!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:33

Galatasaray'ın başında geçirdiği son iki sezonda iki kez şampiyon olan Okan Buruk, üçüncü şampiyonluğa da en yakın olan teknik direktör.

Eyüpspor maçı sonrası yaptığı basın toplantısında, hedefinin daha fazla şampiyonluk olduğunu belirten yerli teknik direktörün, Galatasaray'ı 5 sene üst üste şampiyon yapan ilk teknik direktör olarak tarihe geçmek istediği belirtildi.

FATİH TERİM'İN REKORUNU KOVALIYOR

Fatih Terim'in, 1996-2000 yıllarında Galatasaray'ın başındayken yaşadığı 4 senelik seriyi yakalamak isteyen Buruk, bu seriyi egale etmesinin ardından 5. şampiyonluğu da kazanarak Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

DURSUN ÖZBEK KALMASINI İSTİYOR

Yurt dışından Roma başta olmak üzere farklı takımlardan teklif aldığı iddia edilen Okan Buruk için Başkan Dursun Özbek'in ise tavrı belli olduğu ifade edildi.

Özbek'in, yerli teknik direktörün kendi görev süresi boyunca takımda kalmasını istediği ve bunu istikrar adına en doğru seçim olarak gördüğü aktarıldı.


Etiketler: #okan buruk #fatih terim #galatasaray #Şampiyon

İlgili Haberler

Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçmek için gün sayıyor!

Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçmek için gün sayıyor!
Sergen Yalçın'dan yeni transfere eleştiri: 'Galatasaray'a yakışmayan bir oyuncu'

Sergen Yalçın'dan yeni transfere eleştiri: 'Galatasaray'a yakışmayan bir oyuncu'
Spor yazarları Eyüpspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Osimhen için kampanya yapılsın'

Spor yazarları Eyüpspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Osimhen için kampanya yapılsın'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler