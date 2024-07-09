Fatih Terim'in ilk imzanın 50. yıl dönümü kutlandı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 00:09

Güncelleme: 09.07.2024 - 00:09

Galatasaray, Fatih Terim'in sarı-kırmızılı kulübe attığı ilk imzanın 50. yılı için özel etkinlik düzenledi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Adası'ndaki etkinliğe başkan Dursun Özbek, Fatih Terim ve ailesi ile Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri ve davetliler katıldı.

Dursun Özbek, Fatih Terim'in 50 yıl önce transferi konusunda kulübün yönetim kurulunda alınan kararın belgesini günün anısına Terim Ailesi'ne hediye etti.