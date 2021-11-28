Fatih Terim'in kararı Mbaye Diagne!

28 Kasım 2021 Pazar, 13:24

Bu sezon ileri uçta bir türlü istikrar sağlayamayan Galatasaray'ın birinci golcüsü Mbaye Diagne olarak belirlendi.

Marsilya maçında gol atmasa da takım arkadaşlarını pozisyonlara sokan, direnci ile rakip savunmayı zorlayıp açıklar yaratan Diagne'nin performansından teknik direktörü Fatih Terim memnun kaldı.

Senegalli forvet bugün Yeni Malatya deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkacak. Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed ise yedek soyunacak. Teknik heyet, karşılaşmanın gidişatına göre kulübedeki iki oyuncu ile hamle yapacak.