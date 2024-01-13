Samet Akaydin Atina'ya gitti: Transferde Fatih Terim'i işaret etti!

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos ile anlaşan Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, Atina'nın yolunu tuttu. Yolculuk öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve takım için oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 16:55
Samet Akaydin Atina'ya gitti: Transferde Fatih Terim'i işaret etti!
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Fenerbahçe'den Panathinaikos'a transferi için geri sayıma geçen Samet Akaydin, Atina'ya gitti.

Samet Akaydin, transferi için yaptığı açıklamada, "Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve takım için oynamak için sabırsızlanıyorum" sözlerini sarf etti.

"FATİH TERİM'İN DE ROLÜ OLDU"

Milli oyuncu ayrıca, "Fatih Terim'in de rolü oldu. Beni Panathinaikos'a çağırdığında tereddüt etmedim. Şampiyonluğu kazanmayı hedeflememiz çok önemli ve gelmemin nedenlerinden biri de buydu. Hedefimiz burada şampiyonluk kazanmak. Umarım çok iyi iş çıkarırız ve şampiyonluğu kazanırız" diye konuştu.

29 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile kiralık ve satın alma opsiyonu içeren anlaşma sağlayan Panathinaikos'un, transferi kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. 


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