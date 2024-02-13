Fatma Damla Altın'dan, BAE'de altın madalya

Yayınlanma: 13.02.2024 - 20:10

Güncelleme: 13.02.2024 - 20:10

Özel sporcular, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2024 Para Atletizm Grand Prix'sinde biri altın iki madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de düzenlenen ve 70 ülkenin katıldığı organizasyonun ilk günü sona erdi.

Uzun atlama F20 kategorisinde 5,62'lik derecesiyle altın madalya elde eden Fatma Damla Altın ayrıca Paris 2024 Paralimpik Oyunları A barajını geçerek dördüncü sıraya yükseldi.

Muhammet Atıcı ise gülle atma F20 kategorisinde 15.12'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları A barajını geçti.

Organizasyonu yerinde takip eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, başarılı olan sporcuları tebrik ederek, "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 5 kota almayı ve ilk defa olimpiyatlarda madalya kazanmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.