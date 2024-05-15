Faustin Senghor kimdir? Giresunsporlu Faustin Senghor kaç yaşında, nereli?

Giresunspor'un oyuncusu Faustin Senghor sosyal medyada en fazla aratılan isimlerden biri oldu. Peki, Faustin Senghor kimdir? Giresunsporlu Faustin Senghor kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 19:34
Faustin Senghor kimdir? Giresunsporlu Faustin Senghor kaç yaşında, nereli?
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Giresunspor'da Faustin Senghor krizi yaşanıyor. Uzun süredir maaş almamasıyla gündeme gelen Senghor'un hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Faustin Senghor kimdir? Giresunsporlu Faustin Senghor kaç yaşında, nereli?

FAUSTIN SENGHOR KİMDİR?

2 Ocak 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Giresunspor takımında defans pozisyonunda görev yapan Senegalli futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2014 yılında Casa Sports kulübünde başlamıştır.


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