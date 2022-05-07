Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 20:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Uğur Dündar ziyareti sırasında taktığı bordo-mavili kravat tartışmaları sürüyor.

Trabzon-Rize ziyaretlerinde beraberindeki gazeteciler nedeniyle de yoğun eleştirilere maruz kalan İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına verdiği cevapla bir kez daha gündem oldu. İmamoğlu, Koç'un "Trabzon’dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası (Şenol Güneş) bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı (Ekrem İmamoğlu) Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Ya kime ne anlatıyorsunuz!" ifadeleri üzerine bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Ekrem İmamoğlu, tweetinde "Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un açıklamasını dinledim. “İmamoğlu Koç ailesinin projesidir” komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle…" diye yazdı.

Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen ünlü piyanist Fazıl Say, İmamoğlu'nun bu paylaşımına sosyal medya aracılığıyla yanıt verdi.

"İSTANBUL'UN 3 BÜYÜK TAKIMIYLA TAKIŞIRSAN, ORADA DUR"

Fazıl Say'ın yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gereksiz ve şuursuz Trabzon-Rize mitingleri... Yanında Nagehan, herkes şaşkın... Üzgün... Dengesizlik yetmemiş kendi seçmenine 'vız-tırıs-akıllı ol' filan. Ama arkadaş İstanbul’un 3 büyük takımıyla da takışırsan orada dur. Anca Rize milletvekili olursun. (Seçilirsen)" ifadeleri yer aldı.