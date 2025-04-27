F.Bahçe Başkanı Koç olağanüstü kongre kapısını kapatıp daha işleri olduğunu söyledi: Seçim yok göreve devam

Yayınlanma: 27.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.04.2025 - 04:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe’miz her olumsuz gelişmeden sonra her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyada oluşturulan algılarla başkan değiştirecek, tribünden tezahüratlarla yönetim değiştirecek bir kurum değildir, hiçbir zaman da olmamalıdır” dedi. Divan kurulunda konuşan Koç, “Bizim içimiz acımıyor mu? Bu kadar mücadele, bu kadar uğraş, bu kadar savaş, olmayan şeyler üzerinden iftiralar hakaretler... En kolay şey ‘Yeter artık’ deyip gitmek. Ama biz bu kapıyı açarsak kudretli Fenerbahçe yönetimini artık unutun. Yapılacak işlerimiz var, tamamlanacak yolumuz var” diye konuştu.

‘YAPI ÇATIRDAMAYA BAŞLADI’

Başkan Koç, “Hepinizin hayal kırıklıklarını çok iyi biliyoruz. Biz de aynı duyguları yaşıyoruz. Umutla başladığımız sezonda izahı son derece zor yaşadığımız beraberlikle geldiğimiz nokta bizi çok dezavantajlı bir duruma düşürdü. Yıllarca değiştirilemeyen o yapı çatırdamaya başladı. Bu mücadele meyvelerini verdi, veriyor ama bizim anladığımız, arzu ettiğimiz uğruna mücadele verdiğimiz adil rekabet iklimine daha yolumuz var. Kulübümüze çağ atlatacak projeleri yarım bırakacak lükste değiliz. 6 hafta var, 1+8 puan var, neyin ne olacağı belli olmaz. Bu buhran dönemi de bir yerde bitecektir. İnşallah 6 hafta içinde biter” dedi.

KUTLUALP BAŞKAN ADAYI

Eski F.Bahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, başkan adaylığını açıkladı. Kutlualp, “Hep başkanımızın şikâyetçi olduğu bir durum vardı, ‘Niye bir aday çıkarmıyorsunuz?’ derdi. Sayın başkan ve yönetimi bu konuda aynı düşünüyorsa, güven oyuna ve olağanüstü genel kurula gidin. ‘Aday yok’ diyordunuz, ben adayım. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklarımız var bizim” dedi. Kutlualp ile eski F.Bahçe kaptanı Ümit Özat arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

STAT BÜYÜTÜLÜYOR

F.Bahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Şükrü Saracoğlu Stadı’nın kapasitesinin 64 bin 160’a çıkacağını duyurdu. Akın, “2026 yılının nisan ayında başlamayı düşünüyoruz. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra onları monte edeceğiz. 1-1.5 sene sürecek” dedi.

İSTİFA ÇAĞRISI

F.Bahçeli bir grup taraftar Faruk Ilgaz Tesisleri yakınında toplanarak başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Taraftarlar “Ali Koç istifa” ve “Derbi serilerini bitirdiniz, seri şekilde artık gidiniz” yazılı pankartlar açtı. Tesis çevresinde emniyet güvenlik önlemi aldı.

BORÇ: 19.2 MİLYAR LİRA

F.Bahçe Kulübü’nün 28 Şubat 2025 itibarıyla borcunun 19 milyar 206 milyon lira olduğu açıklandı.