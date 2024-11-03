F.Bahçe Başkanı, sponsorluk anlaşması, karaborsa bilet ve hakem hataları için konuştu

Yayınlanma: 03.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.11.2024 - 04:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Galatasaray’ı hedef aldı. Koç, “Geçen hafta yapılan hakem atamasını anlamıyorum. 24. dakikada Djiku’nun Arda Kardeşler tarafından atılması... Allah’tan o maçı kazandık. İlk derbide o adamı atadılar. Bu nasıl anlayıştır. Fenerbahçeliler buna kükreyin, tepki koyun! Aynı kangren yapı, faaliyetlerine devam ettikçe Türk futbolunda suların durulması mümkün olmayacaktır. Geçen hafta 6 sarı kart, 2 kırmızı kart es geçilmiştir. VAR da sarı karta karışamıyor. Kusursuz cinayet böyle işleniyor. Saha içinde de saha dışında da bu camia olağanüstü koruma altında” dedi.

‘SES ÇIKARMIYORLAR’

Ali Koç, G.Saray’ın iptal ettiği forma sırt sponsorluğu anlaşması ve Sarı-Kırmızılı bazı yöneticilerin de adının geçtiği karaborsa bilet satışı konularına değinip, “Biz Türkiye’nin dev markalarıyla iş birliği yaparak sponsorluk gelirimizi artırırken, bir rakibimiz yasa dışı bahis sitesini haber sitesi gibi gösterip gayrı ahlâki kaynak yaratırken üstelik bu karaborsa skandalı içerisinde buna cüret ederken kimsenin yeterince ses çıkarmaması... Resmi mercilerin bunun üstüne tüm güçleriyle gitmemesi adil midir?” diye konuştu.

‘ÖRTBAS MI EDİLECEK?’

Koç, “Karaborsa bilet! Bu iş gerçektir, öyle mi böyle mi, lamı cimi yok! Kapatılacak mı üstüne mi gidilecek? İlgili arkadaşlarım, devletin ilgili mercilerine gidiyor. Bir tanesi ‘Bu sizi niye ilgilendiriyor?’ diyor. Hem bakanlık müfettişlerinin hem savcılık makamının çok önemli bilgilere ulaştığını gayet iyi biliyoruz. Bizim beklediğimiz, devletimiz devletliğini mi gösterecek yoksa bu konuyu örtbas mı edecek? Biz buna bakıyoruz. Bahsedilen rakam 56 milyon Avro!” dedi.

‘İŞTE YAPI BUDUR’

Başkan Koç, “Hakemler konusunda sabrımız daha çok sınanmasın. 99 puan topluyoruz. 6 derbinin 4’ünü kazanıyoruz. Deplasmanda sadece 1 beraberliğimiz var ama yine şampiyon olamıyoruz. Biz yapı deyince ortalık kaynıyor. Biraz açıklayayım; saha içinde ısrarla bir takımı kollayarak, ittirerek bir takım destekleniyorsa, aynı hakemler ısrarla maçlara veriliyorsa yapı budur. Hakem hatalarının hepsi bir takımın lehine oluyorsa işte yapı budur. Bir teknik direktör, hakemleri saha içerisinde tehdit etmesine rağmen raporlara yazılmıyorsa işte yapı budur. Tüm bunları bile bile, ’Bu yapıyı açıklayın’ diyenler, işte yapı bunlardır. Uyanın F.Bahçeliler uyanın” ifadelerini kullandı.

F.Bahçe Kulübü’nün 31 Mayıs 2024 itibarıyla borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı.