F.Bahçe yönetiminin teklifi ve milli yıldızın isteği arasındaki rakam azaldı: İrfan’da yüzde 30 fark kaldı
Fenerbahçe yönetimi, ocak ayında yapacağı transferlerin planlamasını sürdürürken sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gündemin ilk sırasında İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel var.
Sarı-Lacivertli yönetim, iki yıldıza yaptığı son teklife verilecek yanıtı bekliyor. Kahveci’nin yapılan ilk teklifi düşük bulduğu, yönetimin ücretini artırdığı ikinci önerisine ise sıcak baktığı öğrenildi. F.Bahçe yönetiminin verdiğiyle milli futbolcunun istediği rakam arasında yüzde 30’luk bir fark kaldığı bildirildi.
‘KARARINIZI VERİN’
Yönetimin, Osayi mesaisi devam ediyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un, Sivasspor maçının ardından Nijeryalı sağ bekin babasıyla görüştüğü öğrenildi. Koç’un, Osayi ile devam etmek istediklerini babasına aktardığı ve “Bir an önce kesin kararınızı verin” ifadesini kullandığı belirtildi. 25 yaşındaki oyuncuyla bazı İngiliz ve Fransız kulüpleri yakından ilgileniyor.
Etiketler: #fenerbahçe #irfan can kahveci #bright osayi samuel
Spor Haberleri
- İrfan’da yüzde 30 fark kaldı
- Okan Buruk'tan Icardi sonrası transfer açıklaması!
- Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na tecrübeli pivot
- UEFA ve FIFA'dan Rusya için yeni karar!
- Osayi ve Osimhen oynadı: Nijerya, Ruanda'ya mağlup oldu!
- Fenerbahçe'den En-Nesyri kararı!
- Sami Uğurlu'dan Kasımpaşa açıklaması!
- Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
- Serdal Adalı'dan başkanlık iddialarına yanıt!
- Hakan Çalhanoğlu'ndan sakatlık açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cüneyt Özdemir'den teğmen Ebru Eroğlu'na iş teklifi
- İşte en yüksek faiz veren bankalar...
- Enes'in cezaevi konuşmaları ortaya çıktı
- Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ilk kez konuştu
- Teğmene çirkin saldırıda yeni gelişme!
- İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a sert yanıt
- 'Bedeli çok ama çok ağır olur'
- Özel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu kararı
- DP'de deprem: İstifa ettiler
- Cemal Enginyurt'tan Cumhuriyet'e ilk açıklama!