F.Bahçe yönetiminin teklifi ve milli yıldızın isteği arasındaki rakam azaldı: İrfan’da yüzde 30 fark kaldı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.11.2024 - 04:00

Sarı-Lacivertli yönetim, iki yıldıza yaptığı son teklife verilecek yanıtı bekliyor. Kahveci’nin yapılan ilk teklifi düşük bulduğu, yönetimin ücretini artırdığı ikinci önerisine ise sıcak baktığı öğrenildi. F.Bahçe yönetiminin verdiğiyle milli futbolcunun istediği rakam arasında yüzde 30’luk bir fark kaldığı bildirildi.

‘KARARINIZI VERİN’

Yönetimin, Osayi mesaisi devam ediyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un, Sivasspor maçının ardından Nijeryalı sağ bekin babasıyla görüştüğü öğrenildi. Koç’un, Osayi ile devam etmek istediklerini babasına aktardığı ve “Bir an önce kesin kararınızı verin” ifadesini kullandığı belirtildi. 25 yaşındaki oyuncuyla bazı İngiliz ve Fransız kulüpleri yakından ilgileniyor.