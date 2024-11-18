Suudi Arabistan ekipleri ile anılıyordu: Fenerbahçe'den En-Nesyri kararı!
Yaz transfer döneminde Sevilla'dan rekor bedelle Fenerbahçe'nin yolunu tutan Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan'dan birçok kulüp devreye girdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan ekipleri yakından ilgi göstermeye başladığı iddia edildi.
TRT Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan'ın önde gelen kulüplerinden Al Nassr ve Al Ittihad da dahil olmak üzere Suudi kulüplerinden En-Nesyri için teklif geldiği öne sürüldü.
Haberde, Fenerbahçe'ye gelen tekliflerin sezon başında Sevilla'ya ödenen bonservis bedelinden daha yüksek olduğu belirtildi.
YÖNETİM GÖNDERMEYE SICAK BAKMIYOR
Öte yandan haberde, Fenerbahçe'nin şu an için Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı ve yıldız oyuncuyu kadroda tutmak istediği kaydedildi.
17 MAÇTA 6 GOLE KATKI
Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'dan Transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Spor Haberleri
- Osayi ve Osimhen oynadı: Nijerya, Ruanda'ya mağlup oldu!
- Fenerbahçe'den En-Nesyri kararı!
- Sami Uğurlu'dan Kasımpaşa açıklaması!
- Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
- Serdal Adalı'dan başkanlık iddialarına yanıt!
- Hakan Çalhanoğlu'ndan sakatlık açıklaması!
- Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe verdi!
- Wanda Nara, Mauro Icardi'den servetinin yarısını istedi!
- Atletico Madrid'de 13 yıllık dönem sona eriyor!
- 46. İstanbul Maratonu Türkiye’nin koşu tarihine geçti
En Çok Okunan Haberler
-
- Cüneyt Özdemir'den teğmen Ebru Eroğlu'na iş teklifi
- Emekli askeri hakimden Varank’a sert yanıt!
- Fikret Orman'dan Talisca yanıtı!
- Mustafa Kemal’in askerleriyiz!
- Enes'in cezaevi konuşmaları ortaya çıktı
- Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ilk kez konuştu
- İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a sert yanıt
- 'Bedeli çok ama çok ağır olur'
- İşte en yüksek faiz veren bankalar...
- DP'de deprem: İstifa ettiler