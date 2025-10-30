Federasyon, bahis oynadığı belirlenen Zorbay Küçük’e cumartesi maç yönettirdi: Bile bile lades mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, aktif şekilde bahis oynayan 152 hakemi açıkladı ve bu isimler Disiplin Kurulu’na sevk edildi. 152 hakemin arasında en dikkat çeken isim yıllardır Süper Lig’de büyük takımların da maçlarını yöneten FIFA kokartlı Zorbay Küçük oldu.

Öyle ki yönettiği her maçta 4 büyük kulübün büyük tepkisini alan Küçük, en son geçen cumartesi günü Trabzonspor’un evinde Eyüpspor’u konuk ettiği karşılaşmada düdük çaldı. Ancak burada çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

TFF, bu maçtan 1 gün önce yani 24 Ekim’de spor basınına yaptığı duyuruda, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim’de çok önemli bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi. Hacıosmanoğlu geçen pazartesi, bahis oynayan hakemler olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Zorbay Küçük ise 25 Ekim’de Trabzonspor-Eyüpspor maçını yönetti.

Yani TFF’nin, Zorbay Küçük’ün adının bahis skandalına karıştığını bile bile hâlâ maça ataması büyük bir skandal olarak kayıtlara geçti. Küçük’ün maçlarını yönettiği takımlardan Kocaelispor, Samsunspor’a kaybettikleri karşılaşmanın tekrarı için TFF’ye başvuracak.

KENDİ MAÇLARINA BAHİS OYNADILAR MI?

Küçük ile beraber 151 hakem, TFF Hukuk Kurulu tarafından, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesinden Disiplin Kurulu’na sevk edildi. 57. maddenin kaspamı “bahis oynamak”la ilgili. Eğer bu isimler kendi görev yaptıkları maçlara bahis oynasaydı, Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesinden sevk edilecekti. 152 isimden hiçbiri bu maddeden sevk edilmedi.

E-MAİLLE ÖĞRENDİ

Zorbay Küçük’ün bahis skandalına karışmasıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahis skandalını açıkladığı basın toplantısından sonra UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye bilgi verdi. FIFA kokartlı Zorbay Küçük’ün, UEFA’nın bir organizasyonunda hakemlik görevi olacaktı. Ancak Gündoğdu’nun Rosetti’ye bildirimi sonrası Küçük, maçın kendisinden alındığını UEFA’dan gelen e-maille öğrendi. Küçük maçın neden alındığını araştırırken bahis konusundan haberi oldu.

KÜÇÜK: BAHİS OYNAMADIM

Zorbay Küçük’ün yakın çevresine bahis yapmadığını ancak kendisine ait hesaptan 20’şer liradan 2 tane olmak üzere toplam 40 TL’lik Arjantin Ligi’ne bahis yapıldığını söylediği öğrenildi. Küçük, yakın çevresine bahis hesabına gönderilen parayı kimin yolladığını bilmediğini de söylediği kaydedildi. Küçük, birçok uluslararası maçta görev yaptığı için UEFA bu konuda soruşturma açmayı planlıyor.