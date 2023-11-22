Federasyon kararını verdi.... İtalyan hoca gazetecilere hakaret etti işinden oldu!

Azerbaycan Milli Takımı'nın Belçika'ya 5-0 mağlup olduğu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere hakaret eden İtalyan teknik direktör Giovanni De Biasi ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2023 - 12:21
Federasyon kararını verdi.... İtalyan hoca gazetecilere hakaret etti işinden oldu!
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Azerbaycan Milli Takımı, teknik direktörü Giovanni De Biasi ile sözleşme uzatmayacaklarını açıklamaya hazırlanıyor.

Azerbaycan merkezli CBC Sport'un haberine göre, bu sene sonu sözleşmesi biten İtalyan çalıştırıcıyla sözleşme uzatılmayacak. Bu kararın sebebi olarak ise 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde alınan sonuçlar ve basın toplantısında gazetecilere hakaret etmesi gösterildi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Giovanni De Biasi'nin Azerbaycan'ı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nun son maçında Belçika'ya deplasmanda 5-0 mağlup olmuştu. Karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularına, "Böyle gerizekalı, aptal sorular görmedim" diyerek basın toplantısını terk etmişti.


Azerbaycan de biasi 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024)

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