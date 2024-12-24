Federasyon Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi!
Türkiye Basketbol Ligi Erkekler Federasyon Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Erkekler Federasyon Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi.
Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu ve kulüp temsilcileri katıldı.
TBF Erkek Ligleri Yönetmeni İbrahim Daloğlu, organizasyonda mücadele edecek Esenler Erokspor, Trabzonspor, MKE Ankaragücü Ikon Menkul, iLab Basketbol, Çayırova Belediyesi, Carpartner TED Ankara Kolejliler, Konya Büyükşehir Belediyespor, Haremspor'a başarı diledi.
Organizasyonda çeyrek final maçları 13-14 Ocak'ta tek maç üzerinden oynanacak. Dörtlü Final organizasyonu ise 16-18 Ocak'ta Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.
EŞLEŞMELER
Formata göre, ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan Esenler Erokspor, Trabzonspor, MKE Ankaragücü Ikon Menkul, iLab Basketbol ile ikinci 4'te bulunan Çayırova Belediyesi, Carpartner TED Ankara Kolejliler, Konya Büyükşehir Belediyespor, Haremspor kura çekimine 2 farlı torbada katıldı.
Ligi ilk 4 sırada tamamlayan takım temsilcilerinin rakiplerini, diğer 4 ekibin temsilcilerinin de ev sahibi takımı belirlediği kuralara çekiminin ardından eşleşmeler şöyle oldu:
Carpartner TED Ankara Kolejliler-Esenler Erokspor
Trabzonspor-Çayırova Belediyesi
Konya Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü İkon Menkul
Haremspor-ilab Basketbol
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