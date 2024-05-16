Federasyon yetkilisi açıkladı: Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor!

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktör Şenol Güneş'in Güney Kore A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmek için görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 16:28
Federasyon yetkilisi açıkladı: Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor!
Abone Ol google-news

Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, Şenol Güneş'in milli teknik direktörlüğüne getirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Güney Kore basınından MK Sports'a konuşan bir federasyon yetkilisi, Şenol Güneş ile yapılan görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve tecrübeli teknik direktörün de Güney Kore'nin başına geçmeye çok sıcak baktığı ifade edildi.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Önceden 4 adayın belirlendiğini ancak Şenol Güneş'in an itibarıyla Güney Kore için öncelik olduğunu söyleyen federasyon yetkilisi, "Güney Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliğine aldı ve görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler hızla ilerliyor" dedi.

"YAKIN GELECEKTE SONUÇLANABİLİR"

Şenol Güneş'in de görev için istekli olduğunu söyleyen yetkili, "Şenol Güneş, Güney Kore'nin teknik direktörlüğünü üstlenmek için güçlü bir iradeye sahip, bu nedenle görüşmeler yakın gelecekte sonuçlanabilir. Teknik direktör seçim süreci hakkında net olarak söyleyebileceğim bir şey şu an itibarıyla yok" ifadelerini kullandı.

71 yaşındaki Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'ü çalıştırmış ve Güney Kore ile yakın ilişkiler kurmuştu. Şenol Güneş son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.


şenol güneş haberleri güney kore haberleri beşiktaş haberleri Sözleşme haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta imza: Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi yenilendi!

Beşiktaş'ta imza: Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi yenilendi!
Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Marsilya'dan Jean Onana kararı!

Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Marsilya'dan Jean Onana kararı!
Beşiktaş'tan transfer harekatı: 3 yerli oyuncu listede

Beşiktaş'tan transfer harekatı: 3 yerli oyuncu listede
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Orta Doğu'nun en sevilen mezesi: Mütebbel tarifi

Orta Doğu'nun en sevilen mezesi: Mütebbel tarifi
Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu
ÖSYM açıkladı: İki sınav da aynı gün yapılacak

ÖSYM açıkladı: İki sınav da aynı gün yapılacak
Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Akrep burcu yorumu
Hadise'ye sürpriz: 21 yıl önceki hali karşısında gözyaşlarını tutamadı

Hadise'ye sürpriz: 21 yıl önceki hali karşısında gözyaşlarını tutamadı
Merkez Bankası döviz rezervlerinde son durum

Merkez Bankası döviz rezervlerinde son durum
Bilecik'te hasat edildi: Tarlada 39, markette 199 lira

Bilecik'te hasat edildi: Tarlada 39, markette 199 lira
Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu