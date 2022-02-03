Federer ile Nadal birlikte korta çıkacak
Dünyaca ünlü tenisçiler İspanyol Rafael Nadal ile İsviçreli Roger Federer, bu yıl Londra'da düzenlenecek Laver Kupası'nda çiftlerde aynı takımda yer alacak.
İki büyük rakip tenisçi, tekrardan takım arkadaşı olacak.
Yapılan açıklamada, son olarak 2017 yılındaki organizasyonda çiftlerde korta çıkan Nadal ile Federer'in, bu yıl 23-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan turnuvada "Avrupa Takımı" adına birlikte korta çıkacağı duyuruldu.
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan 40 yaşındaki Federer, "Bu yıl Laver Kupası'na dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu turnuvayı çok sevmem, bir sır değil. Rafael, harika karakteriyle bana ve sayısız insana ilham veriyor. Geçen yıl Boston'da düzenlenen turnuvanın ardından sosyal medya aracılığıyla bana mesaj atarak bu sezon Londra'daki turnuvanın çiftler kategorisine birlikte çıkmamızı önerdi. Bu sene Laver Kupası'nda 'Fedal' takımı yeniden korta çıkacak!" ifadelerini kullandı.
Eski dünya 1 numarası Federer'in, uzun zamandır devam eden sakatlığının etkisinden nisan ayında tamamen kurtulması bekleniyor.
Geçen hafta Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Nadal, Federer ve dünya 1 numarası Novak Djokovic'i geçerek tek erkeklerde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi unvanını elde etmişti.
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- Fenerbahçe Beko zorlu Milano deplasmanında
- Müjdat Gezen: “Bu memleketi ve insanını ‘seviyorum’”
- Bekir Dadır: “Bize hayret edecek bir şey bırakmadılar!”
- 55 yılda 55 şiir!
- “Şairin yeri insanın ve gerçeğin yanıdır!”
- Hasan Akarsu ile yazının ara sokaklarında…
- Okumanın, yazmanın, üretmenin şairi!
- Judo Milli Takımı Paris'e gidiyor
- Dünyada henüz keşfedilmemiş 9 bin 200 ağaç türü var
- 'Tövbe oy vermem' dedi, isyan etti