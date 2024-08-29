Federico Chiesa yeni takımına imzayı attı!

Yayınlanma: 29.08.2024 - 16:37

Güncelleme: 29.08.2024 - 16:37

Juventus'un yıldız oyuncusu Federico Chiesa, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer oldu.

İngiliz basınında Liverpool'un bu transfer için 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

131 MAÇTA 55 GOLE KATKI

İtalyan oyuncunun ismi ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Juventus'ta toplamda 131 maça çıkan Chiesa, 32 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.