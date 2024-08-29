Federico Chiesa yeni takımına imzayı attı!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, 26 yaşındaki İtalyan oyuncu Federico Chiesa'yı renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 16:37
Federico Chiesa yeni takımına imzayı attı!
Abone Ol google-news

Juventus'un yıldız oyuncusu Federico Chiesa, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer oldu.

İngiliz basınında Liverpool'un bu transfer için 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

131 MAÇTA 55 GOLE KATKI

İtalyan oyuncunun ismi ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Juventus'ta toplamda 131 maça çıkan Chiesa, 32 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.


liverpool haberleri Federico Chiesa haberleri transfer haberleri juventus haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray Daikin'den 5 yeni imza!

Galatasaray Daikin'den 5 yeni imza!
Nihat Kahveci açıkladı: Olympiakos'un gözü Galatasaraylı yıldızda!

Nihat Kahveci açıkladı: Olympiakos'un gözü Galatasaraylı yıldızda!
Altın Ayakkabı'nın sahibi olan Harry Kane'den Galatasaray ve Mourinho itirafı!

Altın Ayakkabı'nın sahibi olan Harry Kane'den Galatasaray ve Mourinho itirafı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler